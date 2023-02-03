Ринок “Барабашово” у Харкові перебудують під інноваційні мікрорайони — Терехов

Ринок “Барабашово” у Харкові буде перетворено на революційний район змішаного користування, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов на зустрічі щодо внесення змін до генерального плану міста, повідомляє пресслужба міської адміністрації.

За словами мера, цей проєкт поєднає інноваційний потенціал наукових парків із сучасними підходами до створення мікрорайонів.

“Будуть створені нові схеми житла, а також багатоквартирні будинки, які сприятимуть економічному розвитку міста шляхом інноваційних досліджень та компаній. Зв’язок з університетами матиме важливе значення, як і проєктування адекватних громадських просторів та будівель для просування орієнтованого на людину району майбутнього”, – зазначив Терехов.

Мер наголосив, що після перебудови торгові місця збережуть, але вони будуть якісно іншого рівня.