Суспільство

Розвідники створюють власну флотилію FPV дронів-камікадзе

20 Січня 2023 21:44
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війна, розвідка

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України “Крила” створює власну флотилію FPV дронів-камікадзе.

“Спецпідрозділ ГУР МО “Крила” розпочинає збір коштів на закупівлю 1000 FPV дронів для нового ударного угруповання, яке вже найближчим часом стане на захист нашої країни по всій лінії фронту”, – повідомляє ГУР.

У ГУР пояснили, що цей тип безпілотників став по-справжньому революційним засобом ведення бою. Адже FPV (First Person View) дрони дають можливість збирати розвідувальну інформацію та використовуються як снайперська зброя з відстані до 10 кілометрів.

Камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом в режимі “реального часу”, водночас залишаючись на безпечній відстані.

“Це допомагає зберегти життя нашим захисникам та ефективно знищувати техніку та особовий склад ворога”, – повідомили у розвідці, додавши посилання на реквізити.


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