РосЗМІ ідентифікували 1000 убитих мобілізованих росіян, 40% втрат – після 1 січня

Російським журналістам вдалося підтвердити інформацію про смерть 1082 мобілізованих РФ, причому близько 40% з них було вбито в період з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляють російська служба ВВС та Медіазона.

Російські журналісти разом із волонтерами на підставі відкритих джерел ведуть статистику втрат РФ у війні проти України.

РосЗМІ заявляють, що станом на 13 лютого їм вдалося підтвердити інформацію про 1082 убитих росіян, які раніше були цивільними. Журналісти наголошують, що це “найбільш консервативна оцінка” числа втрат серед мобілізованих, оскільки враховувалися лише ті випадки, коли смерть підтверджена публічно та коли можна встановити статус окупанта. 40% російських мобілізованих, смерть яких була підтверджена, були вбиті в період з 1 січня.

У матеріалі стверджується, що реальні втрати у лавах мобілізованих можуть бути набагато більшими, оскільки в багатьох повідомленнях про вбитих з жовтня 2022-го росіян не вказується їхній статус – потрапили вони на війну за контрактом чи в рамках мобілізації.

“При цьому останні три місяці приблизно 70% усіх некрологів загиблих в Україні російських військових супроводжують фотографії людей у звичайному одязі, а не у військовій формі. Це може бути непрямим свідченням зростаючих втрат тих, хто ще нещодавно був цивільним фахівцем”, – йдеться у матеріалі.

Найбільші втрати мобілізовані РФ продовжують зазнавати через точні артилерійські обстріли за позиціями російських військових. Один із таких інцидентів – влучання ракет HIMARS до будівлі ПТУ у Макіївці 1 січня. Журналістам вдалося встановити імена 109 російських військових, убитих у Макіївці. З них щонайменше 107 осіб були мобілізовані.

“З середини грудня ми помітили різке збільшення щоденних втрат російських військових. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250-300 загиблих. Зараз нам вдається підтвердити прізвища щонайменше 600, а з кінця січня – у середньому по 700 людей щотижня. І це лише ті дані, які нам вдається знайти та перевірити за відкритими джерелами”, – зазначають журналісти.