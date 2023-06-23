Росіяни звели понтонну переправу після ударів по мостах біля Чонгара

23 червня супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом – це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня.

На знімках, які є у ропорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода), також можна побачити сліди від обстрілів – на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним.

Журналісти проєкту Донбас.Реалії повідомляли, що дорога через Чонгар використовувалася окупантами для підживлення угруповання на півдні України паливом, боєприпасами та особовим складом – і вважалася найзручнішою. Російські «воєнкори» повідомили, що через цей шлях йшло близько 70% усього військового та цивільного трафіку, і тепер логістика окупантів може дуже ускладниться.