Суспільство

Росіяни замінували ставок-охолоджувач Запорізької АЕС, – Буданов

20 Червня 2023 16:41
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війна, заес

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони замінували ставок-охолоджувач станції.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Він зауважив, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

“Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми”, – сказав він.


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Росіяни замінували ставок-охолоджувач Запорізької АЕС, – Буданов
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