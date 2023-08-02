Суспільство

Росіяни роздали зброю теробороні у двох прикордонних з Україною областях

2 Серпня 2023 20:23
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росія

У Росії видали зброю бійцям “територіальної самооборони” та “народної дружини” у Бєлгородській та Курській областях. Нібито через “терористичні удари з території України”.

Про це повідомляють російські пропагандистські агентства.

Так, за інформацією ТАСС, учасникам “самооборони Бєлгородської області” вручили стрілецьку зброю, протидронові рушниці та автомобілі марки УАЗ.

До складу “територіальної самооборони області” входять близько 3 тисяч людей. Загони тренуються з листопада 2022 року, зазначають пропагандисти.

Зброю також роздали “народній дружині” у Курській області. Загалом у регіоні налічується понад 2 тисячі “дружинників”, також формується мобілізаційний резерв для забезпечення територіальної оборони.


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