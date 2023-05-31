Росіяни підірвали дорогу на стику кордонів України, Білорусі і РФ

На кордоні Брянської області Росії з Україною росіяни в очікуванні “українських диверсантів” вирішили підірвати ділянку дороги на одному з контрольно-пропускних пунктів.

Як пишуть Телеграм-канали, з метою безпеки у Брянській області підірвали дорогу в районі КПП “Три сестри” (або “Веселівка”), що знаходиться на кордоні з Чернігівською областю. На цьому КПП розташований відомий монумент “Три сестри”.

Це сталося напередодні, 30 травня, уточнив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «УП». Українські прикордонники зафіксували вибух в обідній час.

Вибух пролунав на напрямку стику трьох країн. Згодом прикордонники встановили, що росіяни підірвали дорогу сполученням Чернігів — Брянськ.