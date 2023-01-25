Росіяни надалі утримують у Чорному морі 4 ракетоносії із загальним залпом 28 “калібрів”

Станом на 25 січня окупанти утримують в акваторії Чорного моря 11 кораблів, 4 із них – носії “калібрів”, загальний залп яких може сягнути 28 крилатих ракет.

Про це поінформували Військово-Морські сили ЗСУ.

25 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед них є 4 носії крилатих ракет “калібр”, загальний залп яких може скласти близько 28 одиниць.

“В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети”, – додали у ВМС ЗСУ.