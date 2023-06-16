Росія завдає масованого ракетного удару по Україні, в Києві пролунали вибухи

У п’ятницю, 16 червня, російські війська розпочали завдавати ударів по Україні. Під прицілом ворога опинилася столиця, там працює ППО

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

“В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – наголошують у відомстві.

Командування Повітряних сил ЗСУ пишуть про пуски крилатих ракет “калібр” з Чорного моря.

Також військові попереджають про застосування балістичного озброєння ворогом у районі центру, сходу, заходу.