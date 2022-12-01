Суспільство

Росія виводить свої винищувачі МіГ-31К із Білорусі, – моніторингова група

1 Грудня 2022 15:09
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війна

Російські винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети “Кинжал”, відлітають із Білорусі. Там вони базувалися кілька місяців.

Про це повідомляє моніторингова група “Белорусский Гаюн”.

“Два МіГ-31К ВКС РФ з бортовими номерами RF-92462 та RF-92339 відлітають з Білорусі до РФ на аеродром “Саваслійка” (Нижегородська обл, РФ)”, – повідомляє моніторингова група.

Наголошується, що в Нижегородській області знаходиться філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ.


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