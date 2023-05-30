Суспільство

Росія у війні проти України вже втратила 207 440 військових Окупанти у війні проти України вже втратила 207 440 військових, 3 445 артилерійських систем, 3 092 БПЛА та 1 107 крилатих ракет. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,

танків − 3 802 (+1) од,

бойових броньованих машин − 7 469 (+2) од,

артилерійських систем − 3 445 (+10) од,

РСЗВ − 575 (+0) од,

засобів ППО − 332 (+1) од,

літаків − 313 (+0) од,

гелікоптерів − 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 092 (+38) од,

крилатих ракет − 1 107 (+51) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 219 (+12) од,

спеціальної техніки − 454 (+1). Поділитися:



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