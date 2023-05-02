Суспільство

Росія скоро встановить рекорд Гіннеса за кількістю термінів окупації Бахмута, – Череватий

2 Травня 2023 13:52
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війна, бахмут

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Росія “скоро встановить рекорд Гіннеса” за кількістю термінів захоплення Бахмута. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, командувач цього напряму генерал Олександр Сирський постійно працює на передовій та відчуває пульс оборони Бахмута.

“Знає особисто більшість командирів, спілкується з усіма. Коли ти маєш постійний зв’язок і допомагаєш, то це маркер настільки тривалої оборони та правильних рішень”, — сказав Череватий.

Він зазначив, що у традиції Кремля постійно вимагати військових досягнень до будь-яких дат, проте Сили оборони постійно зривають плани ворога.

“Вони скоро встановлять рекорд Гіннеса за кількістю термінів взяття Бахмута. Ми тримаємо мобільну оборону, йдуть позиційні бої, якщо є доцільність, то проводимо контратаки”, — наголосив спікер ЗСУ.


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