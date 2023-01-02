Росія планує тривалу атаку дронами, щоб виснажити ППО й енергетику, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія планує тривалу атаку дронами-камікадзе Shahed, метою якої є виснаження української протиповітряної оборони та енергетики.

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення 2 січня.

«Ми маємо інформацію, що росія планує тривалу атаку “Шахедами”. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші», — сказав президент.

Зеленський відзначив, що лише за два перші дні 2023 року Сили оборони збили над Україною вже понад 80 дронів іранського виробництва і «найближчим часом ця кількість може зрости».

«Я дякую, звичайно, нашим пілотам, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп. Зараз той час, коли всім, хто залучений до захисту неба, треба бути особливо уважними», — додав він.