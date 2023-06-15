Суспільство

Росія перекидає залишки зеків-окупантів зі “штурмових рот z” у “добровольчий корпус” – ГУР

15 Червня 2023 11:44
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війна, розвідка

Військове керівництво Російської Федерації утворило спецкомісію для відбору представників “штурмових рот z”, сформованих із засуджених осіб, і підготовки їх для виконання завдань у зоні бойових дій у складі “добровольчого корпусу”, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Для перегрупування та доукомплектації “добровольчого корпусу” засудженими особами військове керівництво Московії утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Польгуєв. Комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа “спецконтингенту”, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій”, – повідомляє ГУР.

Для членів спецкомісії Польгуєва на окупованих територіях України передбачено посилену охорону, а за дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції Росії.

У ГУР також зазначають, що за наказом президента РФ Володимира Путіна №ПРС-563, “штурмові роти z” були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій і міських боїв під час війни проти України. На практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим спецконтингентом, показали вкрай низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство – зокрема й через катастрофічні втрати.


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