Суспільство

Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52

21 Грудня 2022 15:50
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війна

20 грудня ПВО росіян збила в Запорізькій області власний ударний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Першими про збиття повідомили самі російські пропагандисти. Один з їхніх каналів написав, що нещодавно у Запорізькій області самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С1” “успішно приземлив” повітряний об’єкт у нічний час.

Збитою ціллю виявився ударний гелікоптер Ка-52 “Алігатор” окупаційної армії.

У Страткомі ЗСУ підтвердили цю інформацію. Також повідомлення перепостили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.


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