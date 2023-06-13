Рівень підтоплення на Херсонщині продовжує знижуватись

Станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення у Херсонській області знизився до позначки 2 м 70 см.

“Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення становить 2 м 70 см, що на 27 см менше ніж вчора ввечері.

На Правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель”, – повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС повідомив, що станом на ранок 13 червня рівень води в Дніпрі на позначці “Херсон” знизився на 3 метри й становить 2,6 метра. Щогодини рівень води знижується на 1-5 см.

За розрахунками Українського гідрометеорологічного інституту на основі супутникових знімків, станом на 11 червня на Херсонщині затоплено 309 кв.км.

У районі Нікополя втрачений звʼязок із датчиками вимірювання. Тож наразі достовірні дані про подальше зниження рівня відсутні. Наразі фахівці шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.

У районі природного парку “Нижньодніпровський” вода поступово сходить.

Окрім того, продовжується обміління акваторії у нацпарках “Великий Луг” та “Кам’янська Січ”.

Серед наслідків таке обміління загрожує повним зникненням водно-болотного угіддя “Архіпелаг Великі та Малі Кучугури”.