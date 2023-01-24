Суспільство

РФ збільшила чисельність носіїв “Калібрів” в Чорному морі

24 Січня 2023 08:51
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війна

Російські війська збільшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі. Ворог тримає напоготові чотири ракетоносії загальним залпом з 28 “Калібрів”.

Про це повідомляє спікер ОК “Південь” Владислав Назаров.

“В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів – 3 надводних і 1 підводний носії “Калібрів”. Загальний залп ракет може складати 28 (ракет). Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні”, – написав він.


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