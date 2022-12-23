Суспільство

РФ відправила на війну проти України близько 40 тис. в’язнів, – Білий дім

23 Грудня 2022 15:07
4
війна

Росія все більше покладається на приватну військову компанію “Вагнера” наближеного до Путіна олігарха Євгенія Пригожина для ведення повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За оцінками американської сторони, наразі сили ПВК “Вагнера” в Україні налічують 50 тисяч найманців, з яких 10 тисяч є “контрактниками”, а решта 40 тисяч – засуджені, причому ця оцінка є заниженою.

За словами Кірбі, засновник ПВК “Вагнера” Пригожин та пов’язані з ним особи вербують засуджених у російських в’язницях для участі у бойових діях в Україні, оскільки інші шляхи вербування не є такими успішними. Деякі з ув’язнених, яких завербували у найманці, мають “серйозні медичні проблеми”, додав він.

Крім того, за оцінками Білого дому, Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій ПВК “Вагнера” в Україні, а його “приватна армія” воює разом з російськими військами.

“Для нас цілком очевидно, що група “Вагнера” стає центром сили, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами”, – підсумував Кірбі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Грудня 2022 14:02
17

Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився – Укренерго
23 Грудня 2022 11:36
138

WSJ: Київ працює над планом мирної угоди
23 Грудня 2022 10:45
62

В окупованому Маріуполі зносять драмтеатр
23 Грудня 2022 10:21
122

На польському кордоні застрягли поїзди, що йдуть до України
23 Грудня 2022 09:24
135

Залужний попросив молитися за українських воїнів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки