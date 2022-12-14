Суспільство

РФ намагається використовувати дрони-камікадзе вночі та розвідує слабкі місця ППО, – Повітряні сили

14 Грудня 2022 10:56
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Російські загарбники здійснюють розвідку напередодні завдання ударів, щоб уникнути попадання в зону дії ППО.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Тактика, притаманна застосуванню цими БПЛА – це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити тими засобами, якими збивають їх – це і стрілецька зброя, зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають”, – пояснив він.

“Використовуючи русла річок і ті зони, які противник розвідує, де у нас можуть бути певні слабкі місця, сильні місця – це все противник виявляє. Робить розвідку напередодні завдання ударів, таким чином намагається уникнути попадання в зону дії нашої ППО”, – додав речник Повітряних сил.


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