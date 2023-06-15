Ракетна атака: у Кривому Розі знищено шиномонтаж і пошкоджені підприємства

В Україні вдруге за ніч на 15 червня лунала повітряна тривога – була небезпека атаки ракет із району Каспійського моря та “шахедів” з півдня. Зафіксовано обстріл Кривого Рогу, на Одещині та Харківщині працювала ППО.

Про це повідомляє місцева влада.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, місто Кривий рік було атаковано російськими ракетами. Ворог поцілив по двох промислових підприємствах.

Унаслідок атаки 38-річник чоловік отримав поранення. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також уламки пошкодили авто.

“На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус”, – йдеться у повідомлені.

Натомість в Одесі зафіксували декілька вибухів. Про роботу ППО розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його інформацією, згідно з останніми даними, 13 БПЛА Shahed атакували регіон. Зазначається, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони, усі безпілотники були знищені.

Також вибухи були зафіксовані на Харківщині. Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов. Зазначається, що ворог застосував БПЛА Shahed. Усі ворожі цілі були знищені засобами ППО ще на підльоті до Харкова.