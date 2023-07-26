Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжать. Ймовірно, це станеться найближчими днями.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, дію воєнного стану та мобілізації продовжать ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Це буде вже восьме продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни. Востаннє їх продовжували у травні до 18 серпня 2023 року.

Железняк нагадав, що для продовження воєнного стану і загальної мобілізації президент України повинен підписати два укази, які подають на затвердження у парламент. Потім оборонний комітет Ради повинен схвалити укази. Після цього відбувається голосування у залі.