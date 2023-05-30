Суспільство

Рада підтримала довші відпустки військовим

30 Травня 2023 13:57
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рада

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, яким дозволяється відпустка військовослужбовцям у 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Вікторія Сюмар.

За відповідний законопроєкт № 9342 поголосували 333 народні депутати. Наразі він ухвалений у першому читанні та очікує голосування у другому, коли буде остаточне ухвалення.

Як зазначає Гончаренко, кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.


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