Суспільство

Призначено тимчасового главу Нацполіції

20 Січня 2023 19:48
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поліція

У п’ятницю, 20 січня, Кабінет міністрів України призначив тимчасового голову Національної поліції замість Ігоря Клименка, який очолив Міністерство внутрішніх справ. Начальником Нацполіції став Іван Виговський.

“Відсьогодні начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Виговський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України”, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Іван Виговський – начальник Головного управління Національної поліції у Києві. Генерал поліції третього рангу. Народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю “Правознавство” та отримав кваліфікацію спеціаліста.

Службу в органах внутрішніх справ проходив з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.

У 2021 році призначений на посаду начальника Головного управління Національної поліції у Києві.


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