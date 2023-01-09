ППО збила ворожий дрон на підльоті з моря

Протиповітряна оборона знищила російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування “Південь”.

“На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування “Південь” влучно їх знищують”, – йдеться у повідомлені.

Близько 09.00 години 9 січня на підльоті з моря до Очаківського порту сили протиповітряної оборони ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що аналогічний БпЛА був уражений і 7 січня.