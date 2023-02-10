Суспільство

Повітряні сили вночі знищили 5 “Калібрів” і 5 “Шахедів”

10 Лютого 2023 09:41
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війна

Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ракет “Калібр” та 5 дронів-камікадзе “Шахед”, якими Росія атакувала Україну 10 лютого. Вранці окупант здійснив нові пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

“10 лютого противник завдав ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України. Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет “Калібр” та 5 ударних дронів “Shahed-136/131”, – йдеться у повідомлені.

Повідомляється, що загалом росіяни застосували проти України 7 дронів-камікадзе “Shahed-136/131” із східного узбережжя Азовського моря та 6 крилатих ракет морського базування “Калібр” – із російського фрегата у Чорному морі.

Також загарбники завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів російського міста Бєлгород і тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області.

По Харківській та Запорізькій областях росіяни запустили до 35 зенітних керованих ракет С-300. Повітряні сили зазначають, що ці ракети неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.


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