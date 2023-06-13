Повітряні сили уточнили: знищено 11 крилатих ракет та ударний дрон

Уночі 13 червня ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131», повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО.