Понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів. Ми просуваємось далі, – ОК “Південь”

На сьогодні Збройні сили України звільнили вже понад 400 кв. км територій Херсонської області і просуваються далі.

Про це під час брифінгу на тему “Оперативна ситуація на півдні України” поінформувала керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання, чи можна говорити про успіхи ЗСУ на певних напрямках.

“Так, у нас успіхи досить переконливі. Напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі”, – зазначила Гуменюк.