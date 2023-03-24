Покажіть докази: Україна відреагувала на звіт ООН щодо поводження з російськими військовополоненими

Омбудсман України Дмитро Лубінець не згоден із висновками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо порушення українською стороною прав російських військовополонених, і вимагає доказів страт.

Про це пише BBC.

Очільниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час пресконференції 24 березня заявила, що як Київ, так і Москва винні у порушенні прав та позасудових стратах військовополонених.

Проте українська влада, на відміну від російської, надала міжнародним спостерігачам доступ до місць утримання полонених і розпочала розслідування більшості ймовірних випадків убивства людей, що потрапили в полон.

Доповідь ММПЛУ містить дані про вбивства близько 25 російських та 15 українських військовополонених.

“Ми глибоко стурбовані розстрілом до 25 російських військовополонених і осіб, які ми зафіксували”, – заявила Богнер на пресконференції у Києві.

Вона відмітила, що ММПЛУ знає про те, що Україна розпочала розслідування п’яти випадків, що охоплює 22 жертви, але не має даних про будь-які розпочаті кримінальні провадження по цих справах.

За її словами, представники місії говорили з 229 російськими військовими і майже половина з них нібито розповідали про жорстоке поводження.

“Ми також глибоко занепокоєні стратами 15 українських військовополонених після їх захоплення російськими військами у полон. Військові ПВК “Вагнер” здійснили 11 із таких страт”, – додала Богнер.

Про якесь розслідування щодо позасудових страт українських військовополонених російською стороною вона не говорила.

На початку березня українська влада поширила відеозапис, на якому, як вони заявили, зображено розстріл полоненого українського військового Олександра Мацієвського. На ролику чути, як беззбройний Мацієвський каже “Слава Україні!”, після чого по ньому починають стріляти.

Реакція України

Омбудсман України Дмитро Лубінець відповів на заяви місії ООН щодо російських військовополонених.

Він зазначив, що висновки місії ООН підтверджують скоєння Росією масових воєнних злочинів в Україні, порушення прав людини та ігнорування норм міжнародного гуманітарного права.

Омбудсмен наголосив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права і відкрита до співпраці з міжнародними організаціями.

Що ж до поводження з військовополоненими, то омбудсмен поцікавився доказами провини українських військових.

“Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими. До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони”, – заявив Лубінець.

Він закликав ООН та міжнародну спільноту тиснути на країну-агресора та вимагати допуску до місць, де утримують українських військовополонених.

“Це Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування приховуються”, – нагадав омбудсмен.