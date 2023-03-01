Перші результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути у березні-квітні — Клименко

Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах Київської області, в якій загинуло колишнє керівництво МВС України, можуть бути вже у березні-квітні.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері єдиного телемарафону.

В інтерв’ю, яке було записане до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Клименко припустив, що перші результати будуть за «місяць-півтора».

«Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора. Як тільки будуть закінчені всі експертизи, які ми проводили частково з нашими колегами з Франції з AirBus, щойно будуть закінчені всі розслідування в Україні, тоді буде загальна картина, яку прокурори та представники ДБР та СБУ, які також ведуть це розслідування, зможуть донести до широкого загалу», — сказав Клименко.