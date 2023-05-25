Суспільство

Парламент Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу

25 Травня 2023 21:11
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голодомор

Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад – у четвер одноголосно ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 року геноцидом українського народу.

Депутатка Консервативної партії Полін Летхем, яка представила відповідну резолюцію в Палаті громад, підкреслила, що голод в Україні на початку 1930-х років був штучним, спричиненим примусовим відбиранням урожаїв в українських селян.

Вона також провела паралелі з нинішніми подіями, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

“Саме тому ми повинні запевнити українську владу та міжнародний правопорядок, що Велика Британія – принаймні британський парламент – не ігноруватиме воєнні злочини й злочини проти людяності”, – заявила Летхем.

Інші депутати, які виступали на підтримку рішення, називали необхідність визнання Голодомору геноцидом виявом солідарності з українським народом і сигналом, що голод не можна використовувати як засіб ведення війни.

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.


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