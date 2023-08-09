Суспільство

Операції надводних безпілотників стають основним елементом сучасних військово-морських дій — британська розвідка

9 Серпня 2023 09:56
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чорне море, війна

Торговий російський танкер Sig був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки безпілотним надводним апаратом 4 серпня 2023 року. Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель “Оленегорський Горняк” і через два дні після зірваної атаки на російські патрульні катери, коли вони, як вважають аналітики розвідки міністерство оборони Британії, супроводжували російське торгове судно “Спарта IV”.

Попри цивільний прапор, Sig і “Спарта IV” вже давно мають контракти на доставку палива і військових вантажів між Росією і Сирією, повідомляють у британській розвідці.

З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, через що російські військові сили в Сирії та Середземному морі сильно залежать від Sig, Sparta IV та кількох інших цивільних суден. Атаки показують, що операції надводних безпілотників дедалі більше стають основним компонентом сучасної військово-морської війни та можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії.


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