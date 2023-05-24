Суспільство

ООН: близько третини загиблих під час війни в Україні – люди похилого віку

24 Травня 2023 13:48
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оон, загиблі

Близько третини загиблих під час війни в Україні – люди похилого віку, з 4187 жертв, яких вдалося зафіксувати 1346 були старшими за 60 років, повідомляється у звіті, який склали спостерігачі ООН з прав людини.

Правозахисники виявили, що люди похилого віку особливо сильно постраждали від перебоїв електроенергії через російські атаки на критично важливу інфраструктуру з жовтня 2022 року. Люди опинилися в квартирах і не могли спуститися на двір, коли в них зламалися ліфти.

Деяких доводилося евакуювати поспіхом, багатьох не вдалося врятувати.

Росія неодноразово заперечувала завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні.

ООН повідомляє про 18 500 жертв, серед яких понад 6660 убитих, на території, яку контролює Україна з лютого 2022 року.


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