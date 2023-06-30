Суспільство

Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС, – ГУР

30 Червня 2023 09:14
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розвідка, окупація, заес

Окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «росатому», які керували діями росіян.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «росатомом». Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника директора станції із забезпечення Губарева. Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку “в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну”, – йдеться у повідомлені.


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