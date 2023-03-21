Окупанти намагаються просуватися до центру Бахмута, але ЗСУ стримують штурми, – Сирський

Російські військові намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута. Проте українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він зазначив, що вздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії.

Так, українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

“Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7”, – написав Сирський.

Він додав, що артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях росіян. У той час як десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога та не дають йому просунутись вперед.

Сирський впевнений, що подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України.