Суспільство

Окупанти намагаються просуватися до центру Бахмута, але ЗСУ стримують штурми, – Сирський

21 Березня 2023 12:01
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бахмут, війна

Російські військові намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута. Проте українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він зазначив, що вздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії.

Так, українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

“Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7”, – написав Сирський.

Він додав, що артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях росіян. У той час як десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога та не дають йому просунутись вперед.

Сирський впевнений, що подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України.


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