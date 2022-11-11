Суспільство

Окупанти мінували великі ділянки місцевості у Херсоні, не виключено роботу ворожих ДРГ, – ОК “Південь”

11 Листопада 2022 16:51
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Деокупація

Наразі у визволеному Херсоні зберігається небезпека обстрілів з лівого берегу Дніпра.

Про це повідомила голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, на деокупованих територіях регіону не виключено роботу ворожих ДРГ. Гуменюк також розповіла, що окупанти мінували великі ділянки місцевості перед відходом.

“Це замінування великих ділянок місцевості, доріг, об’єктів критичної інфраструктури та інших об’єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати собі поліпшення тих побутових умов, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватися. Тому треба не втрачати пильності”, – зазначила вона.

Також Гуменюк заявила, що російські загарбники перебувають на лівому березі Дніпра, тому є небезпека масованих обстрілів визволеного міста.


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