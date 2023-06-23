Суспільство

Одеського воєнкома Борисова звільнять з посади, а не з армії, – Данілов

23 Червня 2023 21:52
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армія, корупція

Начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, у родичів якого ЗМІ нібито виявили дороговартісну власність за кордоном, буде звільнено з займаної посади, але не зі Збройних Сил.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Під час війни ми не можемо звільнити людину зі Збройних Сил, він буде звільнений саме з цієї посади і куди він відправиться, це вже рішення за командиром, за тими людьми, у безпосередньому підпорядкуванні яких він буде”, – прокоментував Данілов доручення Президента щодо звільнення одеського воєнкома.

Водночас секретар РНБО зауважив, що буде проведена перевірка фактів, оприлюднених журналістами, і якщо вони підтвердяться, тоді, за його словами, вже “зовсім інші органи розбиратимуться, як так сталося”.


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