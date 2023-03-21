Новим керівником Укрзалізниці став Євген Лященко

Кабінет міністрів України 21 березня своїм розпорядженням призначив головою правління АТ “Укрзалізниця” Євгена Лященка строком на 2 роки. До цього він займав посаду члена правління залізниці і відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

“За останній рік, рік повномасштабного російського вторгнення, за безпосередньої участі Євгена Лященка було запроваджено низку фактично революційних змін на УЗ”, – зазначив віце-прем’єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Курбаков також окреслив три ключові задачі, які поставлені перед новим керівником “Укрзалізниці”:

Перша – продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.

Друга – виконання інвестиційної програми – розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо.

Третя – вихід компанії на беззбитковість. Тут вже ухвалений План необхідних заходів та є воля на виконання.