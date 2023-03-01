Новий варіант коронавірусу «Кракен» уже виявили в шести областях

Референс-лабораторія ЦГЗ підтвердила циркуляцію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2, відомого також під назвою “Кракен”, уже в шести областях України.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

“Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській та Черкаській”, – йдеться у повідомленні.

Відтак вже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області.

В Центрі громадського здоров’я нагадують, що попри те, що штам Omicron переноситься легше, він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.