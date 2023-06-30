Нова пошта відкрила перше відділення у Берліні

Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До кінця року компанія планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому

приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу.

Надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Олексій Макеєв став почесним гостем

на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.

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