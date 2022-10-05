Суспільство

Нобелівську премію з хімії вручили за розробку клік-хімії й біоортогональної хімії

5 Жовтня 2022 13:11
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нобелівська премія

Нобелівську премію з хімії отримали Каролін Р. Бертоцці, Мортен Мелдал і К. Баррі Шарплесс “за розробку клік-хімії і біоортогональної хімії”, повідомили на сайті Нобелівського комітету.

“Каролін Бертоцці вивела хімію кліків на новий рівень і почала використовувати її у живих організмах. Її біоортогональні реакції протікають без порушення нормальної хімії клітини. Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії — клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко та ефективно поєднуються один з одним”, – пояснює комітет Нобелівської премії у Twitter.


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