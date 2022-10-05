Нобелівську премію з хімії вручили за розробку клік-хімії й біоортогональної хімії

Нобелівську премію з хімії отримали Каролін Р. Бертоцці, Мортен Мелдал і К. Баррі Шарплесс “за розробку клік-хімії і біоортогональної хімії”, повідомили на сайті Нобелівського комітету.

“Каролін Бертоцці вивела хімію кліків на новий рівень і почала використовувати її у живих організмах. Її біоортогональні реакції протікають без порушення нормальної хімії клітини. Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії — клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко та ефективно поєднуються один з одним”, – пояснює комітет Нобелівської премії у Twitter.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022