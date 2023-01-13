Суспільство

Ніч в Соледарі була важкою. Українські бійці намагаються втримати оборону, – Маляр

13 Січня 2023 09:17
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війна

Ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу”, – повідомила Маляр.

одночас заступник міністра підкреслила, що оборонці України “відважно намагаються втримати оборону”.

Маляр зазначила, що “це складний етап війни”, але Україна безсумнівно переможе. 


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