Ніч в Соледарі була важкою. Українські бійці намагаються втримати оборону, – Маляр

Ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
“Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу”, – повідомила Маляр.
одночас заступник міністра підкреслила, що оборонці України “відважно намагаються втримати оборону”.
Маляр зазначила, що “це складний етап війни”, але Україна безсумнівно переможе.
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