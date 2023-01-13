Суспільство

Ніч в Соледарі була важкою. Українські бійці намагаються втримати оборону, – Маляр Ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. “Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу”, – повідомила Маляр. одночас заступник міністра підкреслила, що оборонці України “відважно намагаються втримати оборону”. Маляр зазначила, що “це складний етап війни”, але Україна безсумнівно переможе. Поділитися:



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