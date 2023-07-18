Суспільство

Наступ ворога на Куп‘янському напрямку безуспішний, ініціатива на нашому боці, – Міноборони

18 Липня 2023 19:32
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війна

Спроби окупантів наступати на Куп’янському напрямку наразі безуспішний.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

“Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці”, – зазначила Маляр.

На Бахмутському напрямку є просування наших військ.

“На південному фаланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ. На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем”, – додала заступниця міністра.


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