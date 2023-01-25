Суспільство

Надання танків допоможе ЗСУ вести механізовану боротьбу, – ISW

25 Січня 2023 07:18
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зброя, війна

Надання Україні сучасних бойових танків дозволить українським воїнам завдати російським військам поразки та звільнити українську територію.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що постачання танків дозволить ЗСУ посилити механізовані бойові дії.

“Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовану боротьбу для перемоги над російськими військовими та звільнення території України”, – відзначають в ISW.

Раніше аналітики заявили, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступних операцій. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.


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