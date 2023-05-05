Суспільство

Над Дніпропетровщиною ППО збила два ворожих БпЛА

5 Травня 2023 08:18
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війна

Вночі росіяни скерували на Дніпропетровщину два дрони, які збили військові повітряного командування “Схід”. А також ворог ударив по Нікополю з ворожої артилерії.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

“Цієї ночі агресор спрямував на Дніпропетровщину 2 безпілотники. Військові з повітряного командування “Схід” їх збили”, – повідомив Лисак.

Крім того, під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь.

Через обстріл в місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та 2 газопроводи.

Минулося без загиблих та постраждалих, – зазначив Лисак.


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