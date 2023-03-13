Суспільство

На Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, – Генштаб

13 Березня 2023 19:31
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окупація, заес

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: “У тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників “росатому” закінчився термін контракту. Водночас, в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків”.


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