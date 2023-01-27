Суспільство

На Вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень, – Череватий

27 Січня 2023 11:51
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війна

Окупанти справді намагаються досягти проміжного успіху на Вугледарському напрямку, але отримують відсіч.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

“Багато місяців поспіль військові РФ, використовуючи мотострілкові підрозділи, морську піхоту, намагаються досягти там (у Вугледарі) значного успіху, але отримують серйозну відсічі від Сил оборони України. Маючи втрати вони відступають. Зокрема, за цю добу вони здійснили 322 обстріли, 58 зіткнень. Ворог втратив 109 людей убитими, 188 поранено”, – сказав він.

Також він повідомив, що противник втратив на цьому напрямі 4 танки, 3 БМП та 3 БПЛА типу “Орлан-10”.

Речник Східного угруповання наголосив, що там ведуться жорстокі бої і ворог справді намагається досягти проміжного успіху, але отримує відсіч.

“Завдяки зусиллям Сил оборони України ворогові це не вдається, він, м’яко кажучи, перебільшує у телеграм-каналах свої досягнення”, – додав він.

Крім того, за добу у районі н.п. Водяне, Невельське, Мар’їнка противник намагався також проводити штурмові дії, щоб системно прорвати українську оборону.

“Наше завдання – не дати їм здійснити прорив оборони та паралельно виснажити максимально ворога, знекровити, зменшити його наступальний потенціал”, – пояснив він.


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