Суспільство

На початку тижня в Україні до 33-34 градусів тепла
9 Червня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Getty Images

У понеділок, 10 червня, в Україні короткочасні дощі, вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, грози; вдень в окремих районах, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями сильні дощі; у південно-східних та Харківській областях без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві в понеділок можливий дощ, гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

У вівторок, 11 червня, у Криму, південних і східних областях без опадів; температура вночі 18-23°, вдень 29-34°.

На решті територій місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у західних областях 21-26°.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

У Києві у вівторок місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 17-19°; вдень 27-29°.


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