На куп’янському напрямку військові спостерігають концентрацію російських військ — Синєгубов

Військові спостерігають на куп’янському напрямку концентрацію російських військ.

Про це в етері національного телемарафону “Єдині новини” заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Йде накопичення для можливого, напевно, більш масованого удару або намагання прорвати сили наші тощо. Однак, наші збройні сили дають їм відсіч, все це бачать”, — сказав Синєгубов.

Він зазначив, що куп’янсько-лиманський напрямок, де проходить лінія фронту, є пріоритетним для російських військових, адже веде до Куп’янська-Вузлового, де є скупчення залізничних розв’язок, колій.

“І вони їм вкрай необхідні. І враховуючи те, що вони не позбавилися своїх хворобливих намірів щодо окупації населених пунктів Харківської області, то і можливі реванші за втрачені ними позиції восени минулого року”, — говорить начальник Харківської ОВА.

За його словами, військові РФ намагаються обстрілювати Сили оборони, проте не мають успіхів, зазнають втрат і відступають.

“Постійно висувають диверсійно-розвідувальні групи по куп’янському напрямку, однак, у них все одно немає там успіхів”, — каже Синєгубов.

За інформацією очільника ОВА, на цей час у Куп’янській громаді живуть 11 тисяч людей, з яких 520 дітей.

“Так, ми евакуювали дітей із прикордонних населених пунктів цього напрямку, однак все одно приведені до посиленої готовності всі наші сили та засоби. І у випадку необхідності ми зможемо евакуювати людей з цього напрямку, якщо буде змінюватися військова ситуація”, — сказав Синєгубов.