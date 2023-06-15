Суспільство

На Херсонщині підтопленими залишаються 44 населені пункти, – ОВА

15 Червня 2023 10:23
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27 населених пунктів залишаються підтопленими на правобережжі Херсонщини та 17 – на тимчасово окупованому росіянами лівому березі.

Про це повідомив голова Херсонської області Олександр Прокудін.

“По оперативній ситуації. Зараз вода знаходиться на позначці 2 метри 4 сантиметри. Підтопленими залишаються 44 населені пункти, 27- правобережжя, 17 – тимчасово окупований лівий берег”, – зазначив Прокудін.

Площа підтоплених сільськогосподарських угідь зменшилася на деокупованих територіях на 600 га. Станом на цей ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки – це на 150 менше, ніж напередодні ввечері.

“Як тільки вода відходить, одразу розпочинаються відновлювальні роботи – розмінування, обстеження, прибирання територій, які були раніше під водою”, – сказав Прокудін.


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