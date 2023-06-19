Суспільство

На Харківщині сапери знайшли склад боєприпасів РФ у котельні навчального закладу

19 Червня 2023 17:12
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Деокупація, зброя

У Харківській області сапери Держспецтрансслужби знайшли у навчальному закладі склад боєприпасів РФ, які окупанти кинули під час відступу.

На території закладу зберігалися понад півтисячі вибухонебезпечних предметів, повідомили у Державній спецслужбі транспорту.

У котельні закладу окупанти лишили артилерійські, гарматні, танкові снаряди, а також міни.

“Після проведеного сортування вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям Збройних Сил України. Пошкоджені боєприпаси — були знешкоджені у визначеному та безпечному для людей місці”, — сказано у повідомленні.


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